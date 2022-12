In de schijnwerpers: Ivan Perisic na heldenrol in fraai rijtje met Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Wesley Sneijder

Nadat Japan al Spanje en Duitsland had verslagen, leek Kroatië even het volgende slachtoffer te worden in het sprookje van de Blue Samurai. Japan leidde halverwege met 1-0 tegen de verliezend finalist van het WK in Rusland. Dankzij Ivan Perisic (en een beroerde strafschoppenserie bij de Japanners) was het echter toch Kroatië dat zich vrijdag in de kwartfinale van het WK mag melden tegen Brazilië. Kan de Kroaat van Tottenham Hotspur zich wederom onderscheiden?

Cijfers

3: Ivan Perisic scoorde op het WK 2018 in de halve finale én de finale en dus scoorde de Kroaat van Tottenham Hotspur nu al in drie knock-outwedstrijden op rij voor Kroatië. De laatste twee spelers die op een WK in drie knock-outwedstrijden op rij scoorden, waren Diego Forlán en Wesley Sneijder in 2010. Als Perisic tegen Brazilië wéér weet te scoren evenaart hij een record van, daar is hij weer, Davor Suker. Suker scoorde in 1998 in vier knock-outwedstrijden op rij.