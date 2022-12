Idee van ingestudeerde vrije trap kwam van Wout Weghorst zelf: ‘Het kwam allemaal uit’

Middenvelder Teun Koopmeiners besloot in de laatste minuut van de extra tijd een vrije trap niet in één keer op doel te schieten, maar om Weghorst laag in te spelen. De spits draaide zich vrij en scoorde: 2-2. ,,Wout heeft het idee van die vrije trap zelf meegebracht vanuit zijn club Besiktas. We hebben daar ook op getraind. Het kwam allemaal uit”, zei Van Gaal. In buitenlandse media wordt geschreven over ‘een goal uit het laboratorium’.

,,Het is een fantastische prestatie als je tegen een sterk verdedigend team zoals Argentinië terugkomt van 2-0 tot 2-2. Sommige spelers van ons liepen in de verlenging op hun laatste benen. Dan wil je in ieder geval de verlenging uitspelen. Dat lukte. Maar ik had gedacht dat wij de penalty’s zouden winnen.”

Ook Steven Berghuis was vol bewondering na de gelijkmaker. ,,Die vrije trap van Koopmeiners op Weghorst die de 2-2 opleverde, daar hadden we op getraind’’, zegt Berghuis. ,,Even daarvoor nam ik de vrije trap en overwogen hem ook zo te doen, maar er lag toen niet voldoende ruimte. Die 2-2, zo kort voor tijd, was fantastisch.’’

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Weghorst op deze manier trefzeker was. Twee jaar geleden sloeg de spits in zijn tijd bij VfL Wolfsburg op bijna soortgelijke wijze toe. Tegen Arminia Bielefeld opende Weghorst na negentien minuten spelen de score.

Weghorst treurde zichtbaar lang na over de uitschakeling van Oranje. Minutenlang verborg de invaller huilend het hoofd in zijn handen. ,,Het had een van de mooiste avonden uit mijn leven moeten zijn”, zei hij bij de NOS. ,,En het kwam ook heel dichtbij. Maar uiteindelijk is het zuur hoe het afloopt.” ,,Als kleine jongen heb je ervan gedroomd om een WK te spelen. Het waren de mooiste drie weken uit mijn leven als voetballer. Je droomt van die beker en we waren er zo dichtbij. Het is heel moeilijk om te beseffen dat het klaar is. De jongensdroom die ieder van ons heeft, knalt uit elkaar. Maar ik ben wel erg dankbaar en trots. Deze groep was zo vastberaden en had zo één doel.” Volledig scherm Wout Weghorst houdt het niet droog. © ANP Weghorst roemde ook bondscoach Louis van Gaal. ,,Hij voelde mijn waarde voor het team en ik wist dat er een moment zou komen dat ik het verschil kon maken. Het is zo ontzettend jammer dat het nu voorbij is.”

