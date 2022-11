Hoe hard kan Senegal nog brullen en bijten zonder Leeuwenkoning Sadio Mané?

Cristiano Ronaldo zet conflict met United opzij voor Portugal: ‘Team zal zeker niet wankelen’

Cristiano Ronaldo is ervan overtuigd dat zijn conflict met zijn club Manchester United geen negatief effect zal hebben op de prestaties van het Portugese elftal op het WK in Qatar. Dat zei de 37-jarige sterspeler in aanloop naar de eerste wedstrijd van de Portugezen tegen Ghana.

9:33