Historisch succes Saoedi-Arabië, koning geeft inwoners vrije dag om winst op Argentinië te vieren: ‘Sprookje’

Lionel Messi verstopt zich niet na blamage tegen Saoedi-Ara­bië: ‘Dit doet pijn’

Tranen van verdriet in het Argentijnse kamp na de blamage tegen Saoedi-Arabië op het WK (1-2). Tranen van geluk zijn er juist in het Saoedische, waar degene die de megastunt inleidde net was hersteld van een gescheurde achillespees. En Lionel Messi? De ster van het WK beseft dat zijn droom en die van heel Argentinië na de 1-2 blamage alweer aan een zijden draadje hangt. ,,Er zijn geen excuses. Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is.”

16:53