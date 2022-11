Handig voor bij de televisie: alle spelers, alle posities én alle rugnummers van de WK-selecties in Qatar

LIVE WK voetbal 2022 | Messi en Di María wervelen met Argentinië, Ronaldo begint WK met maagproble­men

De voorbereiding op het WK is in volle gang. Louis van Gaal gaf vandaag in Qatar op weg naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal, maandag tegen Senegal, zijn eerste persconferentie. Daarna werkte Oranje zijn eerste training af. Volg al laatste nieuws in ons WK-liveblog.

19:05