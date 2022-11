Gespannen situatie België: bezetting bij persconferentie op laatste moment gewijzigd

Aanvankelijk werd dinsdagochtend bekendgemaakt dat Hazard en recordinternational Jan Vertonghen de media te woord zouden staan, maar ook dat werd aangepast. ,,Het is een stoelendans aan het worden en dat geeft aan hoe gespannen de situatie is”, meldt het Belgische persbureau Belga . Met het persmoment wordt een poging gedaan om de druk weg te nemen die is ontstaan na de gebeurtenissen in de voorbije dagen. ,,Steeds meer signalen wijzen erop dat er ernstige spanningen zijn in de spelersgroep.”

Gefrustreerde Kevin De Bruyne in verwarring door Man of the Match-award: ‘Waarom ik?’

Het is naar verluidt al enkele dagen onrustig in het Belgische kamp. Captain Hazard verkondigde zaterdag onomwonden dat de verdediging te traag was, waarna Jan Vertonghen na het duel tegen Marokko, waarin de Belgen niet tot scoren kwamen, suggereerde dat misschien ook de aanvallers te traag waren. Sterspeler Kevin De Bruyne liet door The Guardian optekenen dat zijn ploeg ,,te oud” is om nog mee te doen voor de prijzen.