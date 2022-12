George Boateng over zijn rijke carrière, hulp van Louis van Gaal en assistent-coach zijn bij Ghana

Louis van Gaal zorgt met niet-wis­sel Xavi Simons voor lege bankreke­ning twitteraar

Het begon als een grapje op Twitter. Daar had twitteraar ‘Rood van Nistelruuij’ de stelling gedropt dat hij vijftig eurocent per like of retweet zou doneren aan Amnesty International als Xavi Simons niet zou invallen bij Oranje op het WK tegen Qatar. Dat laatste gebeurde inderdaad niet en dus moet de Eindhovense eigenaar van het parodie-account de gevolgen onder ogen zien.

30 november