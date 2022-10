Franse steden boycotten WK voetbal in Qatar: geen tv-schermen

De krant Le Monde meldt vandaag dat Parijs, Marseille, Bordeaux en Nancy zich achter de boycot hebben geschaard vanwege met name de schendingen van de mensenrechten in het gastland. Eerder al hadden bestuurders van Straatsburg, Lille en Reims beslist dat de duels in het omstreden Qatar niet op grote tv-schermen in de stad te zien zullen zijn. Het WK begint op 20 november.

Pierre Rabadan, het Parijse gemeenteraadslid voor sport, noemt met name de ecologische en sociale omstandigheden in gastland Qatar reden om het toernooi niet massaal te bekijken. ,,Dit toernooi is geleidelijk veranderd in een menselijke en ecologische ramp, die onverenigbaar is met de waarden die wij via sport en voetbal in het bijzonder willen uitdragen”, laat de gemeente Marseille aan Le Monde weten. ,,Onze stad kan niet bijdragen aan de promotie van dit WK.”