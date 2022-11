FIFA gaat nog een stapje verder: België moet woordje ‘LOVE’ uit kraag verwijderen

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De FIFA gaat nu dus nog een stapje verder en heeft België opgelegd het uitshirt, waar in de binnenkant van de kraag het woordje ‘LOVE’ geborduurd was, van het witte shirt te verwijderen. De Belgische voetbalbond, die not amused is, kon er zelf echter weinig aan doen en gaat een sticker over het woordje plakken. ,,Er was gewoon geen overleg mogelijk”, zegt bondsvoorzitter Bossaert, die aangeeft de relatie met de FIFA te gaan ‘herbekijken’.