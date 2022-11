FIFA-baas Gianni Infantino roept Rusland en Oekraïne op tot wapenstilstand tijdens WK voetbal

UEFA en KNVB willen snel toezegging FIFA over compensa­tie­fonds

De FIFA moet snel met een toezegging komen over een compensatiefonds voor migranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen voor het komende WK voetbal in Qatar. Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar de KNVB ook deel van uitmaakt, heeft de Wereldvoetbalbond vanmiddag laten weten teleurgesteld te zijn dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de komst van zo’n fonds.

