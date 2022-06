Europese voetbalfan loopt nog niet warm voor winter-WK in Qatar

Alle deelnemende landen aan het WK voetbal in Qatar zijn inmiddels bekend, het speelschema is definitief en de kaartverkoop is al maanden geopend. Maar Europese voetbalfans lopen nog nauwelijks warm voor het toernooi, blijkt uit de kaartverkoop. ,,Er was geen interesse voor de arrangementen.”

Het beroemde Oranjelegioen, altijd goed voor een indrukwekkende fan-mars? Nog maar drieduizend aanvragen voor kaartjes per poulewedstrijd. De Belgische Rode Duivels? Twaalfhonderd aanvragen. De Britten? Voor de eerste twee groepswedstrijden waren er vorige week nog kaarten over, alleen de derde wedstrijd (tegen buurman Wales) was al uitverkocht.

Ter vergelijking: bij de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK in het verre Brazilië in 2014 waren vijfduizend Oranjefans, duizenden Rode Duivels trokken in 2018 naar Rusland en de Britten zijn er doorgaans élk eindtoernooi massaal. Maar voor het allereerste WK dat in de winter wordt gespeeld, in het omstreden en dure Qatar, lopen Europeaanse voetbalfans een stuk minder warm.

Quote Voor sommige arrangemen­ten bleek weinig animo, dus dan moet je ze uit het pakket halen Hans Pluimers, Zoover

Zoover, de officiële reispartner van de KNVB, haalde al arrangementen uit de handel. Waar het direct na de loting nog meerdere reizen naar de wedstrijden van Oranje tegen Senegal, Qatar en Ecuador aanbood is nu alleen nog de vierdaagse trip voor de openingswedstrijd tegen Senegal over.

,,Die is met tweehonderd mensen uitverkocht", zegt directeur Hans Pluimers. ,,Voor de andere reizen bleek weinig animo, dus dan moet je ze uit het pakket halen.” Zoover vliegt wel vrienden en familie van de spelers en relaties van de KNVB naar Doha. Grote sponsors van het Nederlands elftal besloten vanwege de belabberde behandeling van arbeidsmigranten in Qatar geen gasten naar het land over te vliegen tijdens het toernooi.

Speelschema

• Bekijk hier de poule-indelingen en het complete speelschema van het WK in Qatar.

Maar ook de gewone voetbalfan loopt nog niet warm. De hoge kosten voor de reis en het verblijf in Qatar zijn een flinke drempel, stelt Guy Van den Broeck van de Belgische voetbalbond tegen Het Laatste Nieuws. ,,Het WK valt op het einde van het jaar. Na twee jaar corona willen de mensen deze zomer nog eens goed op reis gaan. Dat kost veel met de huidige prijzen van vluchten en brandstof. Om dan net voor kerst ook nog eens vier wedstrijden van de Rode Duivels te gaan volgen voor 4000 euro...”

Volledig scherm Een Belgische fan tijdens het EK 2020 voorafgaand aan de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Portugal. © BELGA

Accommodatie streng gereguleerd

Die accommodatie is niet alleen duur, maar ook streng gereguleerd. Wie accommodatie in Doha (de enige stad in Qatar, vrijwel alle wedstrijden worden er gespeeld) wil boeken, kan dat alleen doen via de speciale website van het organisatiecomité van het WK. Dat was nog nooit eerder zo. De schaarste in hotelkamers wordt verlicht door in november cruiseboten aan de kade te leggen en tenten op te zetten in de woestijn. Maar de opties via die officiële site zijn vaak peperduur.

De cijfers die de nationale voetbalbonden bekendmaken, zeggen overigens niet alles. Veel kaarten gaan ook via wereldvoetbalbond FIFA in de vrije verkoop. De bond meldde verschillende keren dat er veel kaarten werden aangevraagd, maar de uiterste datum waarop die kaarten moeten worden afgerekend werd deze week wel verlengd. Het organisatiecomité bracht naar buiten dat veel kaarten zijn aangevraagd door inwoners van Argentinië, Mexico, Amerika, Saudi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Duitsland én Engeland. Dat laatste lijkt in tegenspraak met de cijfers die de Britse bond bekendmaakte.

Huis van Oranje: niet in Doha maar in Amsterdam

De KNVB ziet in de geringe animo en het winterweer in november ook een kans. De bond zet tijdens het toernooi grote tv-schermen in de Johan Cruijff Arena, daar kunnen 55.000 fans naar de wedstrijden van Oranje kijken. Het Huis van Oranje staat deze winter niet in Qatar, maar in Amsterdam.

Volledig scherm Oranjefan tijdens het EK 2020 (dat werd gespeeld in de zomer van 2021) © Getty Images

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: