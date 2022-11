Engeland kent droomstart op WK met doelpuntrijke zege op Iran: ‘Laten we waken voor euforie’

Engeland is met een flitsende zege aan de WK campagne in Qatar begonnen. De equipe van bondscoach Gareth Southgate heeft Iran maandag in de eerste speelronde van poule B weggevaagd. In het Aziatische land heerst de onrust, op het veld staat de onmacht: 6-2.

,,Ik ben niet blij met die twee doelpunten die we tegen kregen”, zei coach Gareth Southgate na afloop bij de BBC. ,,Maar verder hebben we het goed gedaan. De spelers waren er duidelijk klaar voor en voetbalden zoals we dat graag zien”, vervolgde Southgate.

,,Ik ben daar heel blij mee, maar laten we vooral waken voor euforie. Het moet in de volgende wedstrijd tegen de Verenigde Staten nog beter. Maar we hebben veel goede spelers en dat hebben we vandaag ook laten zien. Aanvallend waren we heel dreigend en onze verdediging controleerde de wedstrijd een uur lang perfect. Het team stond er.”

De openingswedstrijd in poule B lag op voorhand onder een vergrootglas. De spelers van Iran worstelden in de aanloop naar het WK zichtbaar met de onderdrukking in hun land. Sinds de dood in september van de 22-jarige vrouw Masha Amini na arrestatie door de zedenpolitie zijn er overal demonstraties. Die worden met harde hand neergeslagen door het regime in Teheran. Er zijn honderden doden gevallen en duizenden arrestaties verricht.

De Iraanse aanvoerder Ehsan Hajsafi veroordeelde het geweld afgelopen week op politiek correcte wijze, maar ook met een voor het streng gereguleerde land moedige toon. Hij kreeg steun van bondscoach Carlos Queiroz, de ervaren Portugees, die zei dat de spelers ‘vrij zijn te protesteren’ voor vrouwenrechten. Bij het volkslied zong niemand.

Volledig scherm De spelers van Iran zongen niet mee tijdens het volkslied. © ANP / EPA

Voor Engeland, een titelkandidaat op het WK, knelde uiteindelijk de One Love-band. De West-Europese toplanden, zoals ook Nederland, zwichtten te elfder ure dan toch voor de druk van de FIFA en gastland Qatar. De wereldvoetbalbond dreigde voor de aftrap gele kaarten uit te delen aan aanvoerders als de regenboogband werd gedragen. Onder protest ging de westerse wereld op de knieën. En zo droeg Harry Kane tegen Iran het No Discrimination-elastiek van de wereldvoetbalbond.

Eenmaal op het veld had Engeland geen medelijden met Iran. Al bij rust was de zaak beslist. Met een opvallende rol voor Harry Maguire. Bekritiseerd in eigen land, als zwakke schakel van Manchester United, maar de animator van de Three Lions in Khalifa International Stadium. De mandekker was het wapen bij standaardsituaties en daarop had Iran geen antwoord.

Maguire had in de openingsfase een strafschop kunnen krijgen, na een ouderwetse rugbytackle bij een hoekschop. Daarna kopte hij uit een standaardsituatie op de lat. En uiteindelijk bereidde hij na 43 minuten de treffer voor van Bukayo Saka.

Volledig scherm Bukayo Saka scoorde twee keer voor Engeland. © AFP

Dat was de 2-0. De nekslag voor Iran. Jude Bellingham maakte na 35 minuten al de openingstreffer in het Khalifastadion. En na 45 minuten tikte Raheem Sterling de 3-0 binnen.

Engeland scoorde tegen Hossein Hosseini, de keeper van Esteghlal Teheran. Bij zowat de eerste fatsoenlijke Engelse voorzet knalden eerste doelman Alireza Beiranvand en verdediger Majid Hosseini op elkaar. Beiranvand moest ondanks een minutenlange behandeling worden vervangen.

De eerste helft telde vervolgens liefst 14 minuten (!) blessuretijd. Maar na rust kreeg Engeland ook alle tijd van Iran. Saka kon na ruim een uur rustig aanleggen voor de 4-0.

Even was er tegenslag, met een goal van Mehdi Taremi (FC Porto). Maar de 4-1 was slechts een voetnoot bij de droomstart van de Three Lions. Via invallers Marcus Rashford en Jack Grealish liep de equipe van Southgate nog uit naar 6-1. De 6-2 uit een strafschop, na 12 minuten (!) extra tijd, van Taremi vormde slechts het slotakkoord bij een strafexpeditie. De jacht van de Engelsen op de tweede WK-titel, na 1966, begon met klinkend succes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.