Eden Hazard ontkent gespannen sfeer bij Belgen: ‘We zitten in een lastigere situatie dan we gewend zijn’

Aanvankelijk werd dinsdagochtend bekendgemaakt dat Hazard en recordinternational Jan Vertonghen de media te woord zouden staan, maar ook dat werd aangepast. ,,Het is een stoelendans aan het worden en dat geeft aan hoe gespannen de situatie is”, meldt het Belgische persbureau Belga. Met het persmoment wordt een poging gedaan om de druk weg te nemen die is ontstaan na de gebeurtenissen in de voorbije dagen. ,,Steeds meer signalen wijzen erop dat er ernstige spanningen zijn in de spelersgroep.”

Het is naar verluidt al enkele dagen onrustig in het Belgische kamp. Captain Hazard verkondigde zaterdag onomwonden dat de verdediging te traag was, waarna Jan Vertonghen na het duel met Marokko, waarin de Belgen niet tot scoren kwamen, suggereerde dat misschien ook de aanvallers te traag waren. Sterspeler Kevin De Bruyne liet door The Guardian optekenen dat zijn ploeg ‘te oud’ is om nog mee te doen voor de prijzen.

De Franse sportkrant L’Équipe kwam met het verhaal dat Vertonghen en De Bruyne na de wedstrijd tegen Marokko in de kleedkamer neus aan neus hebben gestaan. Romelu Lukaku zou tussen de twee zijn gekomen. België, dat na twee duels 3 punten heeft, speelt donderdag tegen Kroatië.

Reactie Hazard

De Belgische aanvoerder Hazard heeft de geruchten over spanningen binnen de Belgische selectie tegengesproken. ,,Na die wedstrijd tegen Marokko is er niet veel gebeurd. Er worden veel onwaarheden verteld. Ondertussen is er een gesprek geweest met alle spelers en de technische staf en daar is veel gezegd. Daar dienen dergelijke momenten ook voor”, aldus Hazard. ,,We zitten in een lastigere situatie dan we gewend zijn, maar we zijn klaar om er in die laatste wedstrijd voor te gaan. We blijven nog bij elkaar.

,,Dat is ook een kenmerk van een goede ploeg. Die blijven nog dichter bij elkaar als het moeilijk gaat. Dit is echter een van de moeilijkste momenten in mijn internationale carrière, en die duurt toch alweer veertien jaar. Het is nu aan ons om te reageren op het veld. We moeten spelen met de drang om te winnen.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.