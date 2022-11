Ecuador maant in aanloop naar WK-duel met Oranje eigen fans tot rust: ‘Moeten onze emoties beheersen’

Het is nog niet helemaal zeker of Enner Valencia kan spelen tegen Nederland. De spits, die beide doelpunten maakte, viel in het openingsduel van Ecuador uit met een enkelblessure.

,,We gaan vandaag tijdens de laatste training bekijken hoe het met hem gaat”, zei bondscoach Gustavo Alfaro tijdens een persconferentie. ,,Hij heeft niet echt een zware blessure overgehouden aan het duel, maar hij kwam wel hard in botsing met de tegenstander. Dat heeft altijd consequenties, in fysiek opzicht. Als het aan hem ligt, speelt hij altijd. Laten we het even afwachten en aanzien. Vrijdag zien jullie of hij kan spelen, invallen of helemaal niet mee kan doen.”