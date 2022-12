Dit zijn volgens de laatste berekeningen van Gracenote de kansen van Nederland op de WK-titel

Cijfers tonen aan Nederland en Marokko bungelen in veel lijstjes onderaan dit WK, maar zijn uiterst effectief

De achtste finales van het WK 2022 in Qatar zitten erop en dus zijn alle kwartfinalisten bekend. Nederland, Argentinië, Kroatië, Brazilië, Engeland, Frankrijk, Marokko en Portugal zitten nog in het toernooi. Welke van deze ploegen overtuigden tot nu toe het meest? En hoe verhoudt Nederland zich tot deze landen? Wij duiken samen met Gracenote in de statistieken.

15:12