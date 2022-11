Het gebeurde tegen het einde van de wedstrijd toen Brazilië al op een geruststellende 2-0-voorsprong stond. De Servische verdediger Milenkovic ging stevig door op de rechterenkel van Neymar, die met een pijnlijke grimas bleef liggen en naar de enkel greep.

Na zijn wissel kon Neymar zijn ontgoocheling op de bank niet verbergen. Er werd al snel gevreesd voor de rest van zijn toernooi, want het is niet de eerste keer dat zijn rechterenkel hem parten speelt. In 2019 moest de Braziliaan zo nog de Copa América aan zich voorbij laten gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rodrigo Lasmar, de Braziliaanse teamarts, kwam bij Rádio Itatiaia meteen na de wedstrijd al met een eerste update over de blessure van Neymar. ,,Hij heeft zijn rechterenkel verstuikt. Die is momenteel gezwollen. Het is afwachten hoe hij de komende 24 uur op die blessure zal reageren. Het is momenteel nog te vroeg om een oordeel te vellen.”

Een dag later kwam diezelfde arts met een nieuwe update. De enkelbanden zijn geraakt: Neymar ontbreekt maandag tegen Zwitserland. Hij deelde ook mee dat Danilo een verstuiking opliep. ,,We zullen niet over deze twee spelers beschikken voor onze volgende wedstrijd, maar ze zetten hun behandeling voort met als doel op tijd hersteld te zijn voor het vervolg van het WK”, zei hij in een video van de Braziliaanse voetbalbond.

Volledig scherm © Photo News

De Spaanse krant ‘Marca’ stelt dat Neymar mogelijk ook in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen ontbreekt. Omdat bondscoach Tite geen risico’s zou willen nemen. Zo kan Neymar zich in alle rust voorbereiden op de achtste finales. Dat zal ook nodig zijn, want op de foto die de Braziliaan op Instagram postte, is te zien hoe zijn voet intussen wel erg opgezwollen is.

Volledig scherm © Instagram

,,Dit is één van de moeilijkste momenten in mijn carrière en weer gebeurt het op een WK”, postte Neymar eerder al op Instagram.

In 2014 liep hij op het WK in eigen land in een kwartfinale tegen Colombia een gebroken ruggenwervel op. ,,Ik ben geblesseerd en dat is uiteraard vervelend. Het zal pijn doen, maar ik weet dat er een kans is dat ik dit toernooi nog terugkom. Ik wil het doen voor mijn land, voor mijn teammaats en voor mezelf. De trots en liefde die ik voel als ik het shirt van Brazilië draag, zijn niet te verklaren. Had God me de kans gegeven om mijn geboorteland zelf te kiezen, zou het ook Brazilië geweest zijn. Niets in mijn leven is makkelijk geweest. ik heb mijn doelen en mijn dromen altijd zelf moeten najagen. Niets gaat vanzelf. Zolang op deze strijd wachten, om me dan zo makkelijk door de vijand uit te laten schakelen? Dat nooit! Ik ben een kind van God en mijn geloof is eindeloos.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De verstuikte enkel van Neymar. © AFP

Volledig scherm © Photo News