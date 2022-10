Column Thijs Zonneveld | Over een maand klapt Willem-Alexander in een Qatarese skybox zijn handen stuk alsof er niets gebeurd is

KNVB vindt antwoorden FIFA over compensa­tie­fonds Qatar onbevredi­gend

De KNVB en de andere Europese voetbalbonden zijn niet tevreden met de reactie van de mondiale federatie FIFA op vragen over het opzetten van een compensatiefonds voor arbeidsmigranten in Qatar, de organisator van het komende WK. De Europese landen, die zich hebben verenigd in een werkgroep, spraken woensdag met vertegenwoordigers van de FIFA over dit onderwerp.

12 oktober