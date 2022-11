Column Mikos Gouka | Slordig en onnauwkeurig? Daar komen trainers niet meer mee weg in Zuid-Korea

Interview met Mohammed Kudus, rising star van Ajax en Ghana: ‘Alles begint met verstand en geloof’

Na zijn goals in de Champions League mikt Ajacied Mohammed Kudus (22) nu op een glansrol op zijn eerste WK. Ghana’s rising star vertelt het verhaal van zijn leven. Over bevroren voeten in Denemarken, spirituele groei in Amsterdam en wraakgevoelens in Qatar. ,,Tegen Uruguay spelen we voor Asamoah Gyan.’’

28 november