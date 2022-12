Column Hugo Borst | Frankrijk en Argentinië spelen de finale, desnoods stuurt de MafFIFA het een beetje bij

Poll: Frankrijk onbedreigd naar nieuwe wereldti­tel, Argentinië kansloos

Na Italië (1934 en 1938) en Brazilië (1958 en 1962) wordt Frankrijk het derde land in de geschiedenis dat zijn wereldtitel prolongeert. Dat is althans de stellige overtuiging van tienduizenden stemmers op een poll op deze site. Inmiddels is bijna 50.000 keer gestemd op de vraag: wie wordt zondag in Qatar wereldkampioen voetbal?

