Cody Gakpo ligt niet wakker van kritiek op Oranje: ‘Counterploeg? We doen wat de wedstrijd vraagt’

Virgil van Dijk blijft kritisch na zege op Verenigde Staten: ‘We kunnen beter’

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was na afloop van de gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten blij met de plaatsing, maar kritisch op het spel van het elftal. De verdediger ziet dat zijn ploeg steeds beter speelt, maar naar zijn idee nog beter kan. ,,We zijn kritisch, net als iedereen in Nederland.”

3 december