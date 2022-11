Christian Pulisic loopt bekkenkneuzing op, maar stelt fans gerust: ‘Ik ben op tijd klaar voor duel met Oranje’

Van dag tot dag wordt bekeken hoe het met hem gaat en daarmee is nog onduidelijk of de 24-jarige Pulisic zaterdag kan meedoen in de achtste finale tegen Oranje. Pulisic wordt gezien als de belangrijkste speler in het elftal van bondscoach Gregg Berhalter.

Tegen Iran tikte hij in de 38ste minuut de bal in het doel na voorbereidend werk van Sergiño Dest (ex-Ajax), maar de nummer tien botste daarbij wel hard op doelman Alireza Beiranvand. Pulisic werd een tijdje behandeld op het veld. Hij keerde in de tweede helft niet meer terug op het veld, maar ging voor onderzoek naar het ziekenhuis. Maar blijkbaar valt die schade mee, want vanuit het ziekenhuisbed kwam Pulisic snel met een update: ,,Ik ben zo trots op de ploeg en klaar voor zaterdag, maak je geen zorgen”, meldt hij via sociale media, begeleid met een foto waarop hij zijn vuist balt. Team USA en het Nederlands elftal staan zaterdag om 16.00 uur tegenover elkaar in de achtste finales.

,,Christian is zo belangrijk voor ons team”, zegt ook aanvaller Timothy Weah. ,,Hij is één van onze leiders, een sleutelspeler. Zijn impact op ons spel is zo groot. We houden van hem en bedanken hem, want dankzij Christian hebben we de knock-outfase bereikt. We hebben hem daarin ook nodig.”



Aanvaller Josh Sargent raakte in de tweede helft ook geblesseerd. Hij leek zich na een duel te verstappen en moest zich in de 77ste minuut laten vervangen. Ook middenvelder Weston McKennie (Juventus) werd gewisseld omdat hij niet helemaal fit leek te zijn.



,,We hebben zo hard gewerkt om dit te bereiken”, aldus Weah. ,,Het is wij tegen de wereld. Niemand denkt dat de Verenigde Staten goed kunnen voetballen. Maar wij laten hier op het WK zien dat we dat wel kunnen”, aldus de zoon van oud-topvoetballer George Weah, nu de president van Liberia. ,,Dit is een prachtige dag.”