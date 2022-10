Bijna 3 miljoen kaarten verkocht voor WK in Qatar: ‘De wereld is enthousiast’

,,We hebben altijd gezegd dat Qatar de beste editie ooit van het WK zal organiseren. En als je nu rondkijkt in het land, naar de allernieuwste stadions, de trainingsvelden, de metro en de verdere infrastructuur, zie je dat alles klaar is en dat iedereen welkom is”, zei voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA. ,,De wereld is enthousiast. Qatar is klaar. Samen zullen we er het beste WK ooit van maken, op en naast het veld.”

Kritiek is er ook veel in de aanloop naar het WK. De werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA voor de mensen- en arbeidsrechten in Qatar, waar Nederland deel van uitmaakt, heeft FIFA opgeroepen voor het einde van de maand nog met een reactie te komen op vragen over het opzetten van een compensatiefonds voor arbeidsmigranten in Qatar.Het geld moet worden gebruikt om onder meer achterstallig loon te betalen en families van overleden arbeidsmigranten te compenseren. Ook is er kritiek op de mensenrechtensituatie in het land.