Belgische media na domper tegen Marokko: ‘Definitief einde geweldige generatie lijkt nabij’

Hij was een groot vraagteken voor dit WK, omdat hij bij zijn club Toulouse een week voor het toernooi geblesseerd raakte. ,,Ik kon niet accepteren om deze droom te laten gaan. De club zei dat het herstel zes weken zou duren, maar ik heb gewerkt met een eigen dokter. Die doet het fantastisch. Ik heb hier de eerste acht dagen voor mezelf getraind. Ik ben de coach echt dankbaar dat hij me niet terug heeft gestuurd en vertrouwen heeft gehouden.”

Op aangeven van Hakim Ziyech scoorde Aboukhlal. Ziyech, wiens treffer niet doorging vanwege hinderlijk buitenspel, werd benoemd tot man van de wedstrijd. Dat vond hij onterecht. ,,Deze prijs verdien ik niet. Dit is een teamprestatie. Iedereen stond achter mij, we hebben het samen gedaan", reageerde de spelmaker. ,,Het publiek heeft ons geholpen. Ze steunden ons continu en dat gaf ons vertrouwen.”

Bondscoach Walid Regragui stak de loftrompet af over Ziyech. ,,Hakim is ongelooflijk, hij brengt meer ‘spirit’ in de ploeg”, zei de bondscoach. ,,Er wordt veel over Hakim gesproken, mensen zeggen dat hij lastig is en een beetje gek. Hij zou geen bijdrage kunnen leveren aan de ploeg. Maar als je hem liefde en vertrouwen geeft, gaat hij voor je door het vuur.”

Diverse Marokkaanse media waren lyrisch over de prestaties van Marokko. Zo kopte Rue20 : ‘De Leeuwen van de Atlas vermoorden De Rode Duivels in een dramatische wedstrijd’. ,,Marokko zette een fantastische prestatie neer tijdens de twee helften en waren meer dan gelijk aan het Belgische team.”

Bij De grootste krant van het land, Le Matin, daarentegen wel. ,,In blessuretijd ontving spelmaker Ziyech de bal aan de rand van het strafschopgebied. Met een prachtige lichaamsschijnbeweging schakelde hij zijn tegenstander uit. De vleugelspeler van Chelsea bediende Aboukhlal die zichzelf geen vragen stelde maar de bal in de bovenhoek joeg en nagelde daarmee Thibaut Courtois aan het kruis.”

Over de koppositie in groep F: ,,De Leeuwen van de Atlas hebben hun tanden laten zien en zij zullen donderdag de eerste plaats met bloed, zweet en tranen verdedigen tegen Canada.”

Het Nieuwsblad spreekt van een ‘pijnlijke nederlaag’. ,,De Bruyne kon zijn stempel niet drukken, Martinez deed opmerkelijke wissels en Lukaku was (nog) geen reddende engel.” ,,Michy was wederom Michy”, schrijft de krant over Batshuayi. ,,En dan weet u het wel. Dikwijls balverlies, veel buitenspel, onoordeelkundig. Hij is een goalgetter, maar in het samenspel is Batshuayi dikwijls een dwarsligger.”