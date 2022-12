Argentijnse media prijzen ‘hemelse Messi’: ‘Niets is bestand tegen zijn woeste honger naar glorie’

Nog één overwinning en Lionel Messi zet met een wereldtitel voor Argentinië de kroon op zijn carrière. Door de wijze waarop hij gisteren tegen Kroatië zijn team bij de hand nam , maakte de 35-jarige sterspeler zowel in zijn eigen land als ver daarbuiten diepe indruk.

‘In de kwartfinale tegen Nederland deed hij het vooral op karakter’, refereert El Nacion aan de verhitte clash die vrijdag door Oranje na penalty’s werd verloren. ‘Maar tegen Kroatië overtuigde hij als vanouds en stuurde alvast een boodschap naar het land dat zondag de tegenstander is in de finale.’

De Argentijnse krant rekent al min of meer op een goede afloop. ‘Want deze ploeg is niet te temmen. Er is niets bestand tegen de woeste honger naar glorie van Messi. Hij spoort zijn lichaam aan tot dingen die buitenaards zijn. Daarbij geholpen door Julián Álvarez, die laat zien dat ook hij geschiedenis wil schrijven.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook Clarin geeft alle credits aan het duo dat tegen Kroatië verantwoordelijk was voor alle doelpunten. ‘Argentinië wint dankzij een hemelse Messi en dankzij Álvarez die vermomd was als Kylian Mbappé’, jubelt het Argentijnse dagblad. ‘Want hij was even onverbiddelijk als zijn Franse collega.’

Maar de meeste lof gaat toch wel uit naar Messi, die zondag zijn ultieme droom kan verwezenlijken. ‘Maar wat er ook gebeurt in de finale, het is nu al het WK van Messi. Het is zijn beste van zijn vijf WK’s en hij leidt het team als nooit tevoren. Met als ultieme bewijs de manier waarop hij Álvarez bediende bij de 3-0.’

Volledig scherm Lionel Messi liet verdediger Josko Gvardiol zijn hielen zien bij de 3-0. © ANP / EPA

‘Messi tovert bij de 3-0’

Dat derde doelpunt betekende het hoogtepunt van een vanuit Argentijns oogpunt heerlijke avond. Nadat Messi de score had geopend uit een feilloos benutte penalty en Álvarez na een fraaie rush voor de 2-0 ruststand had gezorgd, schudde Messi in de tweede helft de Kroatische verdediger Josko Gvardiol op weergaloze wijze van zich af. Hij bezorgde de bal vervolgens op een presenteerblaadje bij Álvarez, die zijn tweede van de avond maakte.

‘Messi toonde het karakter en het leiderschap dat Argentinië nodig had om de klus te klaren’, schrijft het Britse The Ahtletic. ‘In de kwartfinale tegen Nederland liet hij zich nog van zijn ‘hete’ kant zien. Vanavond ging het meer om coole efficiëntie toen hij een van ‘s werelds beste jonge centrale verdedigers zijn hielen liet zien.’

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het Duitse Bild doet er nog een schepje bovenop. ‘Messi tovert!’, schrijft de Duitse krant. ‘Het was weliswaar niet te vergelijken met het doelpunt van Diego Maradona tegen Engeland op het WK van 1986, maar mag wel een WK-doelpunt voor de geschiedenisboeken genoemd worden.’

‘Lionel Messi had de kwartfinale tegen Nederland al gekleurd met een uitzonderlijke assist op Nahuel Molina’, blikt het Franse L’Équipe terug op de openingsgoal tegen Oranje. ‘Tegen Kroatië deed hij het opnieuw en bood Álvarez de gelegenheid om de overwinning tegen de Kroaten te bezegelen. Hij moet dit WK zijn dribbels dan wel wat aanpassen aan zijn leeftijd, maar dit was weer een teken van het Argentijnse genie.’

La Gazzetta dello Sport trekt net als Bild de onvermijdelijke vergelijking met Diego Maradona. ‘Nog nooit leek hij zoveel op zijn illustere voorganger’, vindt de Italiaanse sportkrant, die Messi beloont met een 9. ‘Hij speelde Gvardiol dronken met zijn rechtervoet en bezegelde zo de plek van Argentinië in de finale.’

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.