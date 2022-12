Andries Noppert kijkt zijn ogen uit bij Oranje: ‘In zo’n wereld leef ik normaal helemaal niet’

In de schijnwer­pers: waarom recordpak­ker Hugo Lloris (35) penalty's wil vermijden tegen Engeland

Het WK voetbal in Qatar is aangekomen bij de beslissende fase. Spelers van acht landen hopen nog op de wereldtitel. Onder hen Hugo Lloris (35), die in de kwartfinale tegen Engeland tal van records op zijn naam schrijft.

