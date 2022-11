André Onana uit selectie Kameroen gezet na onenigheid met coach: ‘keeper vertrekt uit Qatar’

LIVE WK voetbal | Door griep geveld Brazilië kan tegen Zwitsers plek in achtste finale bemachti­gen

Brazilië kan zich vanmiddag verzekeren van een plek in de achtste finales van het WK voetbal. De Goddelijke Kanaries nemen het op tegen Zwitserland. Bij een overwinning is de ploeg van bondscoach Tite, die enkele spelers moet missen wegens een griepvirus, geplaatst voor de volgende ronde. Volg het duel vanaf 17.00 uur in ons liveblog.

10:41