André Onana uit selectie Kameroen gezet: ‘keeper was het oneens met bondscoach’

Behoort Duitsland volgens Hansi Flick nog tot wereldtop? ‘Dat gaan we morgen zien’

Zonder spectaculaire teksten of oorlogstaal draaide Hansi Flick er zaterdagmiddag niet omheen: ,,Dit is een noodlotwedstrijd”, stelde de bondscoach van Duitsland in aanloop naar de cruciale ontmoeting met Spanje.

26 november