Analyse: Oranje terecht uitgeschakeld, hoewel plan B toch nog hoop gaf

Spanje en Japan gaven spelers de regie bij mislukte penaltyse­rie: ‘Na vijf seconden stak nog niemand zijn hand op’

Tweemaal moest een strafschoppenserie de beslissing brengen dit WK. Japan en Spanje vlogen eruit nadat de spelers de regie in handen namen. ,,Misschien was het beter geweest als ik zelf spelers had aangewezen.”

9 december