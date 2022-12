Aandoenlijke beelden: Sofiane Boufal danst met zijn moeder na historische zege Marokko op WK

Na het laatste fluitsignaal van de gewonnen kwartfinale tegen Portugal wilde hij dat magische moment delen met zijn moeder. Boufal haalde haar van de tribunes, om vervolgens op de grasmat een dansje op te voeren voor de Marokkaanse fans.



Zichtbaar genietend, een moment met zijn tweeën dat voor eeuwig in hun geheugen staat gegrift. ,,Het is gek wat we hier allemaal meemaken”, vertelde Boufal nadien bij TF1. ,,We beleven een droom en ik wil niet wakker worden. Ik heb overal kippenvel. We verdienen dit, want we werken bijzonder hard. Dit is nog niet het einde...”