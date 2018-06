Zo probeert Van Marwijk van Socceroos stuntploeg te maken

‘Vi­deo-ref mag bij incident zelfs tien minuten de tijd nemen’

12 juni Wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag de scheidsrechters verzocht om tijdens het WK alle tijd te nemen om een situatie via de video-arbiter te beoordelen. ,,We zullen alle tijd nemen om bijvoorbeeld te zien of het daadwerkelijk een rode kaart is. Als het nodig is mag de video-ref zelfs tien minuten naar een situatie kijken’’, aldus Massimo Busacca, scheidsrechtersbaas bij de FIFA.