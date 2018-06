Ziyech speelt op WK met Ziyach op de rug

De bewuste 'ch' wordt in Nederland als een 'g' uitgesproken. In het Arabisch is het een 'sh'. 'Ziyash' dus. Bij Ziggo legde de Ajacied het vorig jaar al uit. ,,Ik word al zo lang Ziyech genoemd, het maakt allemaal niet meer uit'', aldus de Marokkaanse middenvelder, die gisteren een stevig aandeel had in de 1-3 zege op Estland.