WK-finale verstoord door meerdere veldbestormers van Pussy Riot

Fotoserie: Zo kijkt Parijs naar de WK-finale

16:41 Twintig jaar geleden werd Frankrijk voor het eerst wereldkampioen. Dat gebeurde met een 3-0 zege op Brazilië in het Stade de France in Saint-Denis, net boven Parijs. Vandaag moet het voor Les Bleus gebeuren tegen Kroatië in het Luzhniki-stadion in Moskou. In Parijs zijn honderdduizenden Fransen op straat om op grote schermen te kijken naar de WK-finale.