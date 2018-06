WK-favorieten: Europees kampioen heeft meer in huis dan Ronaldo

De kracht

Ja, natuurlijk draait het om Cristiano Ronaldo bij Portugal. Maar deze selectie heeft meer in huis dan de ster alleen. Wat dacht u van Bernardo Silva? Hij speelde een prima debuutseizoen voor grootmacht Manchester City. Van hem moeten de creatieve impulsen komen vanaf de zijkanten. En dan heeft Portugal ook Gonçalo Guedes. Pas 21 jaar en een grote belofte. Daarover later meer.

De achilleshiel

Juist bij Portugal een enorm risico om als achilleshiel te benoemen, maar in Portugal wordt voorzichtig getwijfeld aan de kracht van de verdediging. Pepe, José Fonte en Bruno Alves beginnen toch aardig op leeftijd te komen, klinkt het in Zuid-Europa.

Op wie moeten we letten?

Komen we zoals beloofd terug op Gonçalo Guedes. De pas 21-jarige aanvaller is eigendom van PSG, maar speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Valencia in Spanje. Daar deed hij het uistekend. Rodrigo was de belangrijkste doelpuntenmaker, maar met vijf doelpunten en elf assists had ook Guedes een groot aandeel in het uitstekende seizoen (vierde) van Valencia.