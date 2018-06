Wat was de mooiste openingswedstrijd op het WK?

WK 2014: Brazilië - Kroatië

Het WK in Brazilië begon op 12 juni 2014, een dag eerder dan dit jaar in Rusland en een dag later dan in 2010 in Zuid-Afrika. Marcelo maakte in de openingswedstrijd in de uitverkochte Arena de São Paulo al na elf minuten een eigen goal, maar daarna denderde Brazilië overtuigend over Kroatië heen. Neymar scoorde twee keer, Oscar maakte de andere goal voor de Seleção.

WK 2010: Zuid-Afrika - Mexico (1-1)

Het WK 2010 begon op 11 juni in Soccer City in Johannesburg, waar Nederland exact een maand later de WK-finale verloor. Het openingsduel tussen gastland Zuid-Afrika en Mexico eindigde in 1-1. Siphiwe Tshabalala poeierde tien minuten na rust met links prachtig raak, maar in de 79ste minuut maakte de Mexicaanse aanvoerder Rafael Márquez de gelijkmaker. Márquez begint in Rusland aan zijn vijfde WK. Alleen zijn landgenoot Antonio Carbajal, de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon en de Duitser Lothar Matthäus deden dit eerder.

WK 2006: Duitsland - Costa Rica (4-2)

WK 2002: Frankrijk - Senegal (0-1)

Frankrijk werd in 1998 voor het eerst wereldkampioen, maar werd vier jaar later op het WK in Japan en Zuid-Korea roemloos uitgeschakeld in de poulefase met slechts één schamel puntje. Het openingsduel tegen Senegal bracht Frankrijk direct in de problemen, want de Afrikaanse ploeg won in Seoul met 1-0 door een goal van middenvelder Papa Bouba Diop in de 30ste minuut. Het dansje bij de cornervlag met zijn teamgenoten kunnen de meeste voetballiefhebbers zich waarschijnlijk nog wel herinneren. Senegal werd uiteindelijk in de kwartfinale na verlenging uitgeschakeld door Turkije.

WK 1998: Brazilië - Schotland (2-1)

Regerend wereldkampioen Brazilië begon het WK 1998 tegen Schotland in een uitverkocht Stade de France. César Sampaio scoorde al na vijf minuten voor Brazilië, maar daarna scoorden de Schotten John Collins en Thomas Boyd. Laatstgenoemde deed dat echter wel in zijn eigen doel, waardoor Brazilië met 2-1 won. Een maand later keerde Brazilië terug in het Stade de France, om in de finale met 3-0 te verliezen van Frankrijk.

WK 1994: Duitsland - Bolivia (1-0)

WK 1990: Argentinië - Kameroen (0-1)

De grootste stunt in een openingsduel van een WK was er waarschijnlijk op 8 juni 1990. Argentinië was vier jaar eerder in Mexico wereldkampioen geworden en sterspeler Diego Maradona was in Italië opnieuw van de partij, maar het openingsduel tegen Kameroen ging met 1-0 verloren. Spits François Omam-Biyik kopte halverwege de tweede helft de enige goal van de wedstrijd binnen. De gigantische schop van Benjamin Massing aan invaller Claudio Caniggia zullen de meeste oudere voetballiefhebbers zich nog wel kunnen herinneren. Massing, die in december op 55-jarige leeftijd overleed, kreeg uiteraard zijn tweede gele kaart.

WK 1986: Bulgarije - Italië (1-1)

Italië mocht als regerend wereldkampioen het WK 1986 in Mexico aftrappen. Dit gebeurde al op 31 mei en Bulgarije was de tegenstander in het Estadio Azteca in Mexico City, waar liefst 97.000 toeschouwers op de tribune zaten. Alessandro Altobelli bracht Italië kort voor rust op 1-0, maar vijf minuten voor tijd maakte Nasko Sirakov gelijk namens de Bulgaren. Italië en Bulgarije werden allebei uitgeschakeld in de achtste finales.

WK 1982: Argentinië - België (0-1)

Argentinië werd in 1978 wereldkampioen (3-1 tegen Nederland in de finale) en begon vier jaar later met vrijwel hetzelfde team aan het WK in Spanje. Er waren twee nieuwe spelers in het team van bondscoach César Luis Menotti: Ramón Díaz en Diego Maradona, die na het WK zou verhuizen van Boca Juniors naar FC Barcelona. Maradona was op 13 juni 1982 de beste man op het veld in Camp Nou, maar de Belgische spits Erwin Vandenbergh werd de matchwinner nadat hij in de 62ste minuut vrij opdook voor het Argentijnse doel en binnenschoot. Vier jaar later nam Maradona revanche op de Belgen met twee goals in de halve finale (2-0) van het WK 1986 in Mexico.