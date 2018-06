Wat je moet weten over Groep E: Brazilië, Zwitserland, Costa Rica en Servië

Eigenlijk draait het in deze poule maar om één land, Brazilië. Voor dat land staat er nogal wat op het spel nadat het vier jaar geleden in eigen land op vernederende wijze werd uitgeschakeld door Duitsland in de halve finales: 1-7. Vanaf morgen is het payback time. De wedkantoren zijn het erover eens, statistiekenbureau Gracenote is het ermee eens: Brazilië is dé grote favoriet om wereldkampioen te worden in Moskou.



Brazilië kan in de groepsfase in elk geval lekker warmdraaien. Want laten we wel zijn, de opponenten zijn geen hoogvliegers. Costa Rica maakte het Oranje vier jaar geleden meer dan lastig in de kwartfinales, maar het zou een behoorlijke stunt zijn als die ploeg de groepsfase overleeft. Om aan het niveau te wennen oefende het Costa Rica van Bryan Ruiz tegen Engeland en België voor het WK, maar met twee kansloze nederlagen (2-0 en 4-1) leverde dat verder weinig zelfvertrouwen op.