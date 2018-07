Slechts zes van 23 Engelse spelers maakten WK 1990 mee

Ashley Young is met zijn 32 jaar de oudste speler in de Engelse selectie op dit WK, maar zelfs hij zal kort voor zijn vijfde verjaardag waarschijnlijk niet voor de televisie hebben gezeten toen Stuart Pearce en Chris Waddle hun strafschop misten in de halve finale van het WK 1990. Komende woensdag treedt Engeland in de halve finale in het Luzhniki-stadion in Moskou aan tegen gastland Rusland en Kroatië met een jeugdig team, dat overloopt van energie en vertrouwen. Zij zorgen momenteel voor de grootste voetbalgekte in Engeland sinds 1990, toen het team van bondscoach Bobby Robson met spelers als Paul Gascoigne en Gary Lineker de harten van de Engelse voetbalfans veroverde. Spelers als Harry Maguire (25), Harry Kane (24), John Stones (24), Jordan Pickford (24) en Dele Alli (22) groeien nu uit tot de nieuwe legendarische namen in het Engelse voetbal, nadat de afgelopen decennia vrijwel ieder eindtoernooi uitmondde in een grote teleurstelling voor spelers en supporters. Grote sterren als David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Wayne Rooney en Rio Ferdinand kwamen met Engeland nooit verder dan een kwartfinale van een EK of WK, maar deze nieuwe generatie heeft het nu geflikt. Een knappe prestatie, zeker gezien de pijnlijke uitschakeling door IJsland in de achtste finale van het EK 2016.