Sjoerd en Mikos: We kunnen nog steeds leren van de Duitsers

WK-rubriek Denen gaan de wereld verbijste­ren

6:41 Maria van der Vliet is geboren in Kopenhagen en heeft daar tot zes jaar geleden gewoond. Inmiddels woont ze zes jaar in Biervliet, samen met haar Nederlandse man, zoon (12) en dochter (7). Ze is werkzaam als business development manager bij Medisol in Vlissingen. Zondagavond zit Maria in rood-witte outfit klaar voor de achtste finale tussen Denemarken en Kroatië.