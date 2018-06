Sjoerd en Mikos: 'Wat ik je brom, die Belgen sneuvelen in de kwartfinale'

Universi­tair docent voorspelt Brazilië als WK-win­naar: 'Betrouw­baar­der dan octopus Paul'

17:26 Brazilië wint in de finale van Duitsland en wordt wereldkampioen, België strandt in de kwartfinales. Dat is de voorspelling van econoom Martin van Tuijl, op basis van statistische analyses en gegevens van bookmakers. ,,Ik loop van Tilburg naar Moskou als Rusland het WK wint”, zegt Van Tuijl.