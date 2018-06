Rafael Márquez derde speler die op vijf WK's in actie komt

De Mexicaan Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) en de Duitse sterspeler Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994, 1998) kwamen eveneens uit op vijf mondiale eindtoernooien.



Márquez begon zijn WK-carrière in 2002. Daarna was hij actief op het WK van 2006, het WK van 2010 en het vorige WK, waarin het met Mexico in de achtste finales opnam tegen Nederland. Bij alle deelnames van Marquez met Mexico verloor zijn land in de achtste finales.



Overigens is Márquez bij lange na geen recordinternational van Mexico. Die titel is namelijk voor Claudio Suárez, die tussen 1992 en 2006 178 keer het Mexicaanse shirt droeg. Márquez, die debuteerde voor zijn land in 1999, speelde ruim zestig interlands minder.