PSV-verzorger Eddy Pepels beleeft toptijd bij Rode Duivels

Het is momenteel genieten in hoofdletters voor de Belgen, nu de nationale voetbalploeg furore maakt op het WK. ,,Ongelooflijk, wat is het voor ons een schitterend toernooi tot nu toe", zegt PSV-verzorger Eddy Pepels vanuit het spelershotel van de Rode Duivels in Rusland. De masseur van België knijpt zichzelf af en toe in de wang, maar zweven is aan de nuchtere verzorger niet besteed. ,,Iedereen staat hier met de benen op de grond", verzekert hij de buitenwereld. ,,Voor het WK lazen we zever in een stukje van Ronald Waterreus. Dat ze bij ons elkaar de kleedkamer uit zouden slaan en zo. Wat een grap. We zijn nu zes weken met elkaar onderweg en er is werkelijk nog geen akkefietje geweest. Het is een hecht team."

WK-schuur

De 63-jarige Belg is door PSV 'uitgeleend' aan de Rode Duivels, waar hij samen met de rest van de technische staf de vedetten klaarstoomt voor elk duel en nu wacht vanavond de halve finale tegen Frankrijk. De Belgen kunnen de eindstrijd van het WK bereiken en misschien wordt het wel de wedstrijd van de eeuw. Of is het dat al?



,,Het zou wat zijn", zegt Pepels, die in Bocholt woont, net over de grens op een steenworp afstand van Weert. ,,Bij mij thuis zitten elke wedstrijd twintig, dertig man en in het dorp is een speciale WK-schuur gemaakt. We genieten ook in Rusland volop, maar de focus is er ook volop. Ik heb niemand horen zeggen dat wij het wel even gaan doen. We houden elkaar allemaal op een goede manier scherp, onder leiding van bondscoach Martínez. Of we wereldkampioen kunnen worden? Het is niet aan mij om dat te zeggen, maar de groep gaat zeker proberen de missie te voltooien. Dat merk je elke training weer. Het is een mooie verzameling spelers, die ons elke keer verrast."