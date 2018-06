Poolse verdediger Glik valt misschien alsnog af voor WK

Neuer naar WK, Sané verrassen­de afvaller

12:09 Manuel Neuer (32) gaat met Duitsland mee naar het WK in Rusland, zo maakte bondscoach Joachim Löw vandaag bekend. De doelman stond vrijwel het hele seizoen aan de kant vanwege een breuk in zijn voet. Leroy Sané is de opvallende afwezige in de Duitse selectie.