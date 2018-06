Nu al recordaantal strafschoppen op WK in Rusland

voorbeschouwing De Iraanse muur heeft een naam: Alireza Beiranvand

17:30 Iran-Portugal is een wedstrijd op leven en dood. Wie wint is door, zo simpel is het. Het is de muur van Iran tegen de dodelijke rechter van Cristiano Ronaldo, en het zou best eens een wedstrijd vol vliegende tackles kunnen worden. Een voorbeschouwing.