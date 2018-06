Nog geen zin in het WK? Na het zien van deze foto's wel

WK-rubriek Het zou fijn zijn als België het WK wint

7:45 TERNEUZEN - Elena Smirnova komt uit Rusland. Ze is opgegroeid in Ivanovo, zo'n 300 kilometer ten noordoosten van Moskou, en woont sinds twintig jaar in Nederland. Haar woonplaats is Bergen op Zoom. Ze werkt op de financiële afdeling van Dow Terneuzen. Rusland speelt donderdag de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal tegen Saoedi-Arabië.