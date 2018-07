Neymar lacht het laatst: Zij praten veel, maar gaan naar huis

Alsof zijn ledematen een voor een uit zijn lijf werden gerukt, kronkelde Neymar na 70 minuten over het gras. Medespelers en stafleden met bezorgde gezichten om hem heen. Miguel Layun, die goed wegkwam zonder kaart, ging inderdaad even op zijn enkel staan, maar met de schade viel het allemaal wel mee. ,,Het was oneerlijk. De bal was niet in het spel en we waren buiten het veld", was het enige dat Neymar er voor de Braziliaanse televisie over kwijt wilde.



De vedette was met een goal en een assist goud waard voor zijn land (2-0) en trok na afloop een lange neus naar de boze Mexicanen. ,,Ze praten te veel en gaan naar huis", zei hij lachend. ,,In wedstrijden zijn er altijd momenten waarop je lijdt. Dit zijn moeilijke wedstrijden en Mexico is een geweldige ploeg, maar wij hebben veel klasse laten zien. Wij aanvallers moeten de doelpunten maken, want we weten dat we achterin heel sterk zijn.”



Voor de verliezende coach was Neymar na afloop de gebeten hond. ,,Omdat één speler voortdurend op de grond lag, verloren wij heel veel tijd om te doen wat we wilden: goed voetballen. Het is een schande voor het voetbal dat het zo is gegaan. En de scheidsrechter deed niets", brieste Juan Carlos Osorio. ,,Dat is geen goed voorbeeld voor de kinderen die kijken. Voetbal is een spel voor mannen, niet voor clowns."