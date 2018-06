Neymar krijgt eerste basisplaats sinds februari, zorgen om Fred

Neymar stond op 28 februari voor het laatst aan de aftrap van een wedstrijd, de Franse klassieker tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. Daarin liep hij in de slotfase een voetbreuk op, waarna hij geopereerd moest worden en enkele maanden aan zijn herstel werkte in Brazilië. Neymar maakte afgelopen zondag al zijn rentree, toen hij na rust inviel in de oefeninterland tegen Kroatië op Anfield. Binnen de kortste keren had hij Brazilië met een fraaie goal op voorsprong gezet. Komende zondag mag de 84-voudig international (54 goals) het weer vanaf de aftrap laten zien. Het is voor de Seleção de laatste testcase in aanloop naar het WK, waarbij Brazilië het in de poulefase opneemt tegen Zwitserland (17 juni), Costa Rica (22 juni) en Servië (27 juni).

De Braziliaanse bondscoach Tite moet zich wel zorgen maken om zijn middenvelder Fred, die begin deze week nog een contract tekende bij Manchester United. Fred raakte vandaag op de training geblesseerd aan zijn rechterenkel na een harde tackle van Real Madrid-middenvelder Casemiro. ,,Het is te vroeg om daar nu al iets over te zeggen, maar het werd snel dik. Morgen zullen we weten of hij verder onderzocht moet worden of niet," zei Tite over de enkel van Fred. Tite kan ook nog niet beschikken over middenvelder Renato Augusto, die sinds vorige week kampt met pijn in zijn rechterknie.