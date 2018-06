Modric legt druk volledig bij Argentinië

Matchwin­ner Poulsen van 'bad guy' naar 'good guy'

16 juni De eerste groepswedstrijd op het WK tegen Peru was voor de Deense aanvaller Yussuf Poulsen een emotionele achtbaan. Poulsen veroorzaakte kort voor rust een strafschop, die werd gemist door de man die hij onderuit had getikt, Christian Cueva. Na een uur spelen besliste Poulsen de wedstrijd bij een snelle uitbraak in het voordeel van Denemarken: 1-0.