Let goed op deze tieners tijdens het WK

Er zijn op het aankomende WK in Rusland zeven tieners aanwezig bij de 32 deelnemende landen. Op de afgelopen drie WK's waren er steeds acht tieners van de partij. Welke talenten moeten we de komende weken scherp in de gaten houden?

Op het WK 2014 in Brazilië waren Luke Shaw, Raheem Sterling, Carlos Gruezo, Divock Origi, Adnan Januzaj, José Giménez en Nabil Bentaleb de acht tieners. Vier jaar eerder, op het WK in Zuid-Afrika, toonden Christian Eriksen, Xherdan Shaqiri, Chris Wood, Vincent Aboubakar, Joel Matip, Lukman Haruna, Jonathan Mensah, Lee Addy voor het eerst hun kunsten aan het mondiale publiek.



In de zomer van 2006 maakte de voetbalwereld kennis met Lionel Messi, Cesc Fàbregas, Ryan Babel, Andrés Guardado, Aaron Lennon, Theo Walcott, Johan Djourou en Yassine Chikhaoui. De Noord-Ierse middenvelder Norman Whiteside (17 jaar en 41 dagen op het WK 1982 in Spanje) is nog altijd de jongste speler ooit op een WK en zal dat nog zeker vier jaar blijven, want de zeven onderstaande tieners op het komende WK zijn allemaal 19 jaar oud.

Daniel Arzani (Australië)

Volledig scherm Tim Cahill (38) en Daniel Arzani (18) op weg naar de training van Australië. © Getty Images Geboren: op 4 januari 1999 in Khorramabad, Iran

Club: Melbourne City FC

Interlands: 1 (0 goals)

Daniel Arzani is de jongste speler op het WK in Rusland. Bert van Marwijk raakte tijdens zijn bezoek aan Australië in februari onder de indruk van het talent van Melbourne City. Arzani werd geboren in Iran, maar verhuisde op zijn zevende met zijn familie naar Australië. Hij is een technische en snelle speler, die zowel als middenvelder als vleugelaanvaller kan spelen. Afgelopen vrijdag debuteerde Arzani voor Australië met een korte invalbeurt tegen Tsjechië.

Kylian Mbappé (Frankrijk)

Geboren: op 20 december 1998 in Bondy, Frankrijk

Club: Paris Saint-Germain

Interlands: 13 (3 goals)

Wat goed is komt snel, maar Kylian Mbappé gaat al tweeënhalf jaar als een komeet. Mbappé maakte op 2 december 2015 zijn debuut voor AS Monaco, toen hij slechts 16 jaar en 347 dagen oud was. Hij loodste Monaco vorig jaar met zijn dribbels en doelpunten direct naar de halve finale van de Champions League en de Franse landstitel. Na 27 goals in 60 wedstrijden voor Monaco werd Mbappé vorig jaar voor liefst 180 miljoen euro verkocht aan Paris Saint-Germain, waar hij het afgelopen seizoen vrolijk doorging met scoren: 21 goals in 44 duels. Deze zomer mag hij het gaan laten zien in een voorhoede met zijn maatjes Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé. Alle landen op het WK zullen de snelheid en doelgerichtheid van de Franse voorhoede vrezen.

Volledig scherm Kylian Mbappé in het shirt van Frankrijk. © EPA

Achraf Hakimi (Marokko)

Geboren: op november 1998 in Madrid, Spanje

Club: Real Madrid

Interlands: 9 (1 goal)

Achraf Hakimi heeft Marokkaanse ouders, maar werd geboren en getogen in Madrid. Op zijn achtste belandde hij al in La Fábrica, de jeugdopleiding van De Koninklijke. Op 1 oktober 2017 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van Real Madrid, waarvoor hij dit seizoen zeventien duels speelde in alle competities. Bijna een jaar voor zijn profdebuut had Hakimi al gedebuteerd in de nationale ploeg van Marokko. Inmiddels is de snelle vleugelverdediger uitgegroeid tot basisspeler bij Marokko. Real Madrid zal de prestaties van Hakimi ook in de gaten houden, want zijn contract bij de Champions League-winnaar loopt op 30 juni af.

Volledig scherm Achraf Hakimi (l) in duel met de Slowaakse middenvelder Robert Mak. © EPA

Francis Uzoho (Nigeria)

Volledig scherm John Obi Mikel enFrancis Uzoho zingen het Nigeriaanse volkslied op Wembley, waar Engeland met 2-1 te sterk was voor Nigeria. © Getty Images Geboren: 20 oktober 1998 in Nwangele, Nigeria

Club: Deportivo La Coruña

Interlands: 3 (0 goals)

Hij kreeg rugnummer 23, maar toch lijkt Francis Uzoho de eerste doelman van Nigeria te gaan worden op dit WK. De 1,96 meter lange keeper speelde immers de laatste vier interlands van Nigeria. De twee andere keepers in de selectie hebben meer ervaring, maar keepen wel voor Afrikaanse clubs. Op 15 oktober 2017 maakte Uzono zijn debuut voor Deportivo La Coruña, waarmee hij de jongste buitenlandse keeper ooit werd in La Liga (18 jaar en 352 dagen) in La Liga.

Trent Alexander-Arnold (Engeland)

Volledig scherm Trent Alexander-Arnold in duel met Cristiano Ronaldo in de Champions League-finale in Kiev. © AFP Geboren: 7 oktober 1998 in Liverpool, Engeland

Club: Liverpool FC

Interlands: 0

Trent Alexander-Arnold debuteerde nog niet voor Engeland, maar bondscoach Gareth Southgate neemt hem toch mee naar het WK. Het vertrouwen in de talentvolle rechtsback is logisch, want Trent-Alexander het afgelopen seizoen toch al tot 33 wedstrijden in de hoofdmacht van Liverpool. In de Champions League toonde Alexander-Arnold aan zich nu al te kunnen meten met de absolute top. Bij Engeland moet hij voorlopig Kyle Walker (28) en Kieran Trippier (27) nog voor zich dulden, maar voor hoe lang nog?

Moussa Wagué (Senegal)

Geboren: op 4 oktober 1998 in Bignona, Senegal

Club: KAS Eupen

Interlands: 8 (0 goals)

Moussa Wagué is zeer waarschijnlijk de eerste keuze op rechtsback bij Senegal op dit WK. Wagué speelde het afgelopen seizoen al 28 wedstrijden voor het Belgische KAS Eupen, waar de Fransman Claude Makélélé zijn trainer is.

Volledig scherm Moussa Wagué gooit in namens het Belgische KAS Eupen. © BELGA

José Luis Rodríguez (Panama)

Geboren: 9 juni 1998 in Panama City, Panama

Club: AA Gent

Interlands: 1 (goals)

José Luis Rodríguez staat sinds januari 2017 onder contract bij AA Gent, maar de middenvelder uit Panama debuteerde nog niet voor de Belgische club. Blijkbaar doet hij het wel goed in het beloftenteam van De Buffalo's, want op 29 mei maakte hij zijn debuut voor Panama en een dag later kreeg hij te horen dat hij mee mocht naar het WK.