Iniesta houdt het na 'droevigste dag ooit' voor gezien bij La Roja

Iniesta werd met Spanje wereldkampioen in 2010 na de finale tegen Oranje in Johannesburg, waarin de legende van Barcelona het enige doelpunt maakte in de 116de minuut. Hij werd ook Europees kampioen met Spanje in 2008 en 2012. Van de 136 interlands won Iniesta er 96 en verloor hij er slechts 15. Hij maakte dertien doelpunten voor Spanje en gaf 27 assists.



,,Soms eindigen carrières met een droom, maar vandaag is dat niet voor mij weggelegd'', zei Iniesta vanavond. ,,Ik moet accepteren dat mijn afscheid samenvalt met een pijnlijke uitschakeling. Dat is de keiharde realiteit. Dit is misschien wel de droevigste dag van mijn loopbaan.''