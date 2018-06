Herstelde Carvajal sluit aan bij Spanje, duel met Portugal mogelijk te vroeg

De rechtsback verliet toen na 35 minuten huilend het veld. Carvajal vreesde even dat hij weer een groot toernooi moest missen, net als twee jaar geleden. Een spierblessure, opgelopen in de finale van de Champions League tegen Atlético Madrid, kostte hem het EK 2016 in Frankrijk. De schade bleek dit keer niet al te groot, waardoor bondscoach Julen Lopetegui de Madrileen toch opnam in zijn WK-selectie.



De kans is bijzonder klein dat Carvajal vrijdag al kan aantreden in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Portugal. Hij wordt vermoedelijk vervangen door zijn clubgenoot Nacho of Alvaro Odriozola van Real Sociedad. Eén van hen krijgt in Sotsji de zware opdracht om Cristiano Ronaldo af te stoppen.