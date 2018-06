Frankrijk puzzelt, Spanje zoekt, Brazilië swingt

Deense middenvel­der Delaney is kleuren­blind: 'Ik let op de broeken'

15:29 Denemarken speelde zaterdag in het rood en tegenstander Mexico zoals altijd in het groen. Toch had de Deense middenvelder Thomas Delaney (26) grote problemen om zijn ploeggenoten en tegenstanders uit elkaar te houden.